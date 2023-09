CD&V Avelgem trekt naar verkiezingen met nieuwe naam ‘Team Avelgem’

Mijntelco Gebarsten scherm of kapotte batterij van je smartphone: zelf fiksen of laten repareren? En hoeveel kost dat?

In de zoektocht naar mogelijke besparingen op je telecomfactuur mag je ook de hardware niet uit het oog verliezen. Wat ben je immers met een goedkoop abonnement, als de kosten voor je smartphone zelf de pan uit swingen? Denk maar aan een barst in het scherm of een batterij die het laat afweten. Dan rijst de vraag: is het slim om te proberen dat zelf te herstellen? Mijntelco.be overloopt de kwestie.