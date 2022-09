Burgemeesters van Harelbeke, Zwevegem en Avelgem reageren na Ventilus-overleg in Brugge: “Het is belangrijk dat ongeruste inwoners antwoorden krijgen op hun vragen”

Marke Eindelijk niet meer in aftandse container eten, na 20 jaar opent nieuwbouw met eetzaal in Rodenburg­school

Én het was jaren geduldig wachten op een goedgekeurd dossier én corona vertraagde alles én er moest een nieuwe hoofdaannemer gezocht worden nadat ondernemer Peter Verhelst uit Koekelare plots overleed, maar nu heeft Rodenburg in Marke eindelijk een nieuwbouw. De vrije basisschool werkte jaren met klassen in containers, maar die waren in een bijzonder slechte staat.

1 september