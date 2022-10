Burgemeester is vele feesten bij Kasteel van Bossuit zát, en trommelt zelfs federale politie en waterkanon op: “De overlast voor de buurt is enorm”

avelgem“600 feestvierders, die vaak al wat gedronken hebben, tegenover 10 politieagenten… Dat is om problemen vragen”, zegt Lut Deseyn, burgemeester van Avelgem. Het gemeentebestuur neemt een advocaat onder de arm, om te bekijken wat het kan doen aan de vele feestjes die – zonder vergunning – worden georganiseerd aan het Kasteel van Bossuit. Dit weekend was het weer van dat. “Het is de kasteelbewoner die het domein verhuurt.”

“Wij zijn akkoord dat er een bepaald aantal feesten kan doorgaan op het kasteeldomein”, zegt Deseyn. “Onder meer Cirque Magique, bijvoorbeeld. Die organisatie is met alles in orde, de veiligheidsvoorschriften worden er nageleefd, enzovoort. Die krijgt dus een vergunning om langer dan 22 uur lawaai te maken. Maar het mag niet elk weekend feest zijn van ons. Dus reiken we maar een beperkt aantal vergunningen uit.”

Maar dat is buiten de bewoner/gerant van het kasteel gerekend. “Die verhuurt blijkbaar het kasteeldomein aan organisaties, vooral Noord-Franse. De gerant zegt niet eens tegen die organisaties dat ze daar een vergunning voor nodig hebben, waardoor die – vaak zelf nietsvermoedend – feesten organiseren die daar niet toegelaten zijn.”

Dit weekend stroomden de klachten van de buren weer binnen. Dit keer was er ‘Freaky Festival’. “De gerant doet de feestjes telkens af als privé, maar er was op zaterdagavond 600 man en het was met betalende tickets. Dat is géén privéfeest. We hebben de politie erop afgestuurd, maar het bleek geen mogelijkheid om het feest stil te leggen. 600 feestvierders, die vaak al wat gedronken hebben, tegenover 10 politieagenten… Dat is om problemen vragen. We hebben in overleg met de organisatie het feest wel stil kunnen leggen om middernacht.”

Maar zondag was het dag twee van het festival. “We hebben de federale politie opgetrommeld, die met twee secties en het waterkanon naar Avelgem is afgezakt om stand-by te zijn, mochten er problemen zijn. Dat was niet zo: om 18 uur is het feest stil gelegd.”

De gemeente onderzoekt nu wat het kan doen om dergelijke toestanden te vermijden. “Ik duld dit niét”, zegt Deseyn. “Ten eerste willen we daar niet zoveel feesten om de buurt die overlast te besparen. Maar ten tweede, en ook heel belangrijk: een feest zonder vergunningen, daarvan wordt niets gecontroleerd op vlak van veiligheid en dergelijke. Als daar iets gebeurt… We overleggen morgen (maandag, red.) met een advocaat om te zien wat we kunnen doen.”

