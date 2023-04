Burelen houthandel Verdonckt uitgebrand: geen gewonden

Blue Rocks Ron­se-Kluisber­gen trakteerde jeugdspe­lers op pannenkoe­ken en chocomelk

Basketclub Blue Rocks Ronse-Kluisbergen is het resultaat van een fusie in 2012 tussen BT Ronse SK en BBC Kluisbergen. De wedstrijden worden gespeeld in de sporthal in het Kluisbos. Daar werd de jeugd in het voorbije weekend in de watten gelegd.