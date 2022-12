Brand in loods in landbouwbedrijf: “Gelukkig vrij snel opgemerkt.”

Rond 21 uur hoorde de eigenaar vanuit zijn woning in de Langestraat een knal. Hij dacht ook een lichtflits te hebben gezien, en dacht in eerste instantie aan vuurwerk. Uit voorzorg ging hij toch even een kijkje nemen naar de loods achteraan het landbouwbedrijf. Al snel merkte hij dat er helemaal geen sprake was van vuurwerk maar dat er brand was uitgebroken. Hij verwittigde dan ook meteen de brandweer. “We hadden het vuur snel onder controle, maar er moet zich tot een soort drukverplaatsing hebben voorgedaan”, klinkt het bij de brandweer van de zone Fluvia. “Een deel van een zijmuur is ingestort, enkele lichtstraten zijn weggekatapulteerd en de grote sectionale toegangspoort is bovenaan uit haar hengsels geslagen. Mogelijk stapelde de rook zich met brandbare deeltjes op en ontvlamde die op een bepaald ogenblik. Een brandanalist zal de oorzaak nog verder onderzoeken.”