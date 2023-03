Bijna vier maanden rijverbod voor jongeman die gesnapt wordt op terugweg van nachtwinkel

W. werd door de politie in Avelgem aan de kant gezet tijdens een controleactie. De jongeman wist meteen hoe laat het was. Hij was op de terugweg van een nachtwinkel en verklaarde dat hij zes blikken bier had uitgedronken. De ademtest bevestigde dat: 0,85 promille alcohol in het bloed. Maar dat bleek niet de enige inbreuk waaraan hij zich had bezondigd. Omwille van een veroordeling, een jaar eerder voor gelijkaardige feiten, mocht W. namelijk niet rijden. De man knikte bedremmeld toen de rechter hem daarover de levieten las. Hij kreeg een rijverbod van 3,5 maanden en een boete van 3.200 euro. Als hij op termijn weer wil autorijden, moet hij eerst slagen voor de vier herstelproeven. Hij moet dus zijn rijexamens overdoen maar ook met goed gevolg een medisch en psychologisch onderzoek doorstaan.