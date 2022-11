Baby overleden in kinderdagverblijf in Avelgem: “Spijtig natuurlijk overlijden”

Zwevegem/Kortrijk Jaguar Land Rover Dejonckhee­re houdt opendeur in nieuwbouw: “Geen terugval in verkoop, we halen met hele groep kaap van 6.000 verkochte wagens in 2022”

Jaguar Land Rover Dejonckheere heeft Kortrijk verlaten. Om net over de grens, op het bedrijvenpark De Pluim in Zwevegem, een nieuwbouw te openen. “Waar we vlak voor de autokeuring zitten. Wie zijn wagen afgekeurd ziet, kan meteen een nieuwe kopen bij ons”, glimlacht zaakvoerder Christophe Dejonckheere (52). Er is dit weekend een opendeur voor het grote publiek, in de nieuwbouw.

25 november