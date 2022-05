Avelgem zoekt naam voor nieuw lokaal dienstencentrum, heb jij een idee?

De gemeente kocht in 2016 de woning met achterliggende loods naast het Sociaal Huis. “De bedoeling van die aankoop was toen al om het Sociaal Huis op termijn uit te breiden”, zegt Deseyn. “Daarnaast willen we ook een lokaal dienstencentrum uitbouwen in Avelgem, en dit is daar ook de ideale locatie voor.” De werken startten in augustus 2021. Het gebouw zelf wordt gerenoveerd en verbouwd, en achteraan wordt nog een bijgebouw gezet. “We willen alles van Welzijn en Sociale Zaken hier centraliseren. Ook het Rode Kruis en Wiegwijs krijgen hier hun stek.” Het einde van de werken, die drie miljoen euro kosten, is voorzien in het najaar van 2023.