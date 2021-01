Achtervolging met 180 km per uur loopt goed af: drie inbrekers gevat dankzij wegversperring van politie

Geweldda­dig gezinslid krijgt zelden huisverbod in West-Vlaanderen: slechts acht gevallen in vier jaar

18:57 Tussen 2015 en 2019 werd in ons land in totaal 702 keer een gewelddadig gezinslid een huisverbod opgelegd. Maar dat gebeurde maar acht keer in de provincie West-Vlaanderen. Ter vergelijking: in Limburg gaat het om 414 keer. “Ik denk nochtans niet dat er zoveel meer huiselijk geweld is in Limburg”, zegt Melissa Depraetere uit Harelbeke, fractieleider voor sp.a in de kamer.