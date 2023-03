18 maanden cel voor jongeman (28) die partner meteen na vrijlating opnieuw te lijf gaat

Uit alle hoeken van het land komen vrouwen naar Ronse voor kapster Tracy De Smet: “In mijn zaak heb ik me gefocust op een niche: krullenbol­len”

Van de kust tot Luik. Van overal komen vrouwen naar Ronse om hun haar onder handen te laten nemen door Tracy De Smet (27). Want haar kapsalon BAWS, gevestigd in de kelders van de vroegere textielfabriek van Theodoor Vandendaele in de Politiekegevangenenstraat, is een aparte plek voor een apart cliënteel: krullenbollen.