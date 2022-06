1529 handtekeningen tegen komst van windmolens op grens tussen Zwevegem en Avelgem

avelgem Tien jaar na overlijden Justine (12) krijgen alle schoolomge­vin­gen potloodpa­len: “Justine is nog altijd niet vergeten”

Elke schoolomgeving in Avelgem heeft sinds vandaag potloodpalen om er automobilisten attent op te maken dat er een school in de buurt is. Vanavond werden aan de Sint-Jan Berchmansbasisschool de laatste palen onthuld. Het is vandaag dag op dag 10 jaar geleden dat leerlinge Justine Vandemeulebroucke omkwam in het verkeer. “Justine is nog altijd niet vergeten”, zegt burgemeester Lut Deseyn.

31 mei