Volvo neemt niet meer deel aan autosalon van Brussel in 2022

Zo fiscaal aantrekke­lijk zijn elektri­sche en hybride wagens: alleen wie met een ‘echte’ plug-in rijdt gaat er op vooruit

17 januari Om het gebruik van milieuvriendelijke bedrijfswagens te stimuleren, hervormde de federale regering-Michel al in de zomer van 2017 samen met de vennootschapsbelasting ook de autofiscaliteit. Vooral vanaf dit jaar ondergaan die fiscale spelregels enkele ingrijpende veranderingen. Vreemd genoeg betekenen die aanpassingen in de meeste gevallen een stap terug, zelfs voor wie nu al elektrisch rijdt. Welke types zijn nog interessant en hoeveel bedraagt het fiscale voordeel? Wij verzamelen de beste artikels over het autosalon in dit dossier.