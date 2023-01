Van saloncondities tot auto’s in primeur: waarom je de 100ste editie van het Salon zeker niet mag missen

Een nieuwe auto zoeken, interessante kortingen versieren of een leuk dagje uit beleven met het gezin: er zijn heel wat goede redenen om in januari het Salon in Brussels Expo te bezoeken. Voor honderdduizenden Belgen is het een traditie geworden. Maar hoe zit het met saloncondities? En is zo’n event wel leuk voor kinderen? 4 vragen over het Salon beantwoord.

Zijn de saloncondities nog wel interessant?

Iedere Belg die op zoek is naar een nieuwe auto weet dat er in januari koopjes te doen zijn. Dat is tijdens dit Salon zeker niet anders. “Iedereen weet dat je in januari naar het Salon moet om een auto te kopen. Dat is typisch Belgisch”, zegt Salondirecteur Gabriel Goffoy. “Het is zeker interessant om nu een nieuwe auto te kiezen. Ook tijdens deze honderdste editie van het Salon zijn er voordelige saloncondities.”

Maar hoe komt het dat de merken plots vrijgeviger worden in januari? “In de eerste twee maanden van het jaar verkopen de automerken in België bijna een derde van hun jaarvolume dankzij het Salon. Dat effect zorgt ervoor dat alle constructeurs scherpe condities aanbieden tijdens de Salonperiode om klanten te lokken. Als klant profiteer je van die onderlinge concurrentie, dat is een gezonde marktsituatie.”

Hoeveel korting je kunt scoren, hangt uiteraard af van het merk en het model. Nu eens gaat het om een extra grote overnamepremie voor je oude wagen, dan weer om een voordelig financieringsvoorstel of gratis optiepakketten.

Kunnen kinderen iets beleven op het Salon?

Zeker. Heel wat bezoekers maken van het Salon een leuke gezinsuitstap. Voor kinderen is het een hele ervaring om in de grootste autoshowroom van het land rond te wandelen. “Het Salon is gezinsvriendelijk en inclusief: het is een evenement waar iedereen welkom is”, zegt Gabriel Goffoy. In Paleis 9 is er een volledige zone met e-sports, waar kinderen zich kunnen amuseren met gameconsoles en Formule 1-simulatoren. Ook het klank- en lichtspektakel met iconische automodellen in de Patio is geschikt voor alle leeftijden.

Misschien ontdekken je kinderen op het Salon wel een nieuwe professionele droom? “In het Education Village in Paleis 9 leren ze alles over technische beroepen. Onder meer Greenpower is er aanwezig, een organisatie die kinderen elektrische racewagentjes laat bouwen en tegen elkaar laat racen.”

Goed om te weten: kinderen tot 5 jaar mogen gratis binnen. Voor kinderen van 6 tot 15 jaar kost een ticket 7,5 euro (in voorverkoop tot 13 januari), daarna 10 euro. “We hebben de leeftijdsgrens wat opgetrokken, zodat meer kinderen ervan kunnen genieten”, zegt Goffoy.

Is er veel nieuws te zien op het Salon?

Absoluut. Het is twee jaar geleden dat het Salon nog fysiek kon plaatsvinden, waardoor veel modellen nog nooit eerder op het Salon stonden. Meer dan vijftig automerken die 95 procent van de markt vertegenwoordigen, zijn aanwezig. Daar zitten opvallend veel nieuwe merken tussen waar je misschien zelfs nog nooit van gehoord hebt. Nooit eerder waren er zo veel Chinese automerken aanwezig. Voor het eerst wordt ook de Auto van het Jaar 2023 bekendgemaakt op het Salon, een prestigieuze prijs. Kortom, aan interessante nieuwigheden geen gebrek.

Wat valt er te beleven op het Salon?

Veel. Salonorganisator FEBIAC heeft voor deze honderdste editie alles uit de kast gehaald om er een leuke show van te maken. “Tomorrowland is het grootste outdoorevent van ons land, het Salon het grootste indoorevent. Wat we gemeenschappelijk hebben, is dat we vooral de bezoekers gelukkig willen maken”, zegt Gabriel Goffoy.

Enkele voorbeelden? Paleis 9 is omgetoverd tot een zogenaamde ‘concept hall’ met onder meer racesimulatoren. Ook nieuw is de ‘forum dome’ waar experten uit de sector infosessies geven zodat je een antwoord krijgt op al jouw vragen. Je kunt een auto winnen dankzij Qmusic. Defensie tekent present met enkele legervoertuigen. Er is een speciale show rond vijftien iconen uit de autogeschiedenis in de Patio. En zo kunnen we nog even doorgaan … “Om alles gezien te hebben, moet je toch rekenen op vier tot zes uur. Zo veel valt er te beleven”, besluit Gabriel Goffoy.

Overtuigd om het Salon te bezoeken, van 14 tot en met 22 januari in Brussels Expo? Boek hier je tickets en maak er een onvergetelijke dag van. Tot 13 januari krijg je 2,5 euro korting, een nieuwjaarscadeau van organisator FEBIAC.