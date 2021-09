Valt vrijdag het doek over Autosalon? “Salon of niet, autoverkoop zal sowieso veranderen”

Daarom moet je soms tot anderhalf jaar wachten op de auto die je bestelde

13 januari Op het Autosalon torent de Suzuki Jimny hoog boven de stand van het merk. Alleen: de zogenaamde ‘hypercar’ is wegens de strengere ecoregels die vanaf eind dit jaar in Europa gelden niet meteen leverbaar. Wie vorig jaar op het Autosalon een Jimny bestelde, zal er pas in april dit jaar mee kunnen rijden. Ook andere merken ondervinden beperkingen. We leggen uit waarom.