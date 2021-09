Toekomst Autosalon hangt aan zijden draadje: “Ze moeten nadenken over een versie 2.0”

Stoffel Vandoorne: “Het is nog te vroeg voor de Formula E om te concurre­ren met de F1”

17 januari Hij is nog maar zelden in het land, maar speciaal voor zijn fans op de Brussels Motor Show reisde Stoffel Vandoorne nog eens naar België. Net voor de signeersessie op de stand van Mercedes, maakte hij ook even tijd om voor de camera van Fangio.be plaats te nemen, de website die ook HLN.be van autonieuws voorziet.