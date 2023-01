Hippe vogel of enthousiaste duizendpoot: doe de test en ontdek welke auto jij bent

Ben jij een rasechte stadsmens en ken je de kaart van elke koffiebar vanbuiten? Of trek jij het liefst de natuur in op een vrije dag? En lijkt zo’n dag ook vaak meer dan 24 uur te hebben, of komt dat alleen maar door je enthousiaste zelve? Of je nu een doorwinterde chauffeur bent of nog maar net van achter het stuur komt piepen: de wagen waarmee je rijdt, vertelt veel meer over jou dan je misschien denkt. Doe de persoonlijkheidstest en ontdek welke auto, van benzine tot elektrisch, jij bent!