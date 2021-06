Heeft hoogmis voor blitse wagens afgedaan? Volvo niet meer op volgende autosalon

Het rommelt al een paar jaar in de wereld van de autosalons. Het gereputeerde salon van Frankfurt besliste voor Covid al om het evenement in zijn huidige vorm op te doeken. Het al even gezaghebbende Genève zoekt naar een formule om te overleven. Omdat almaar meer merken afzeggen, want kosten moeten opwegen tegen baten. En almaar meer inzetten op 'online marketing'. Alleen het Brusselse salon bleef al die tijd gespaard van de existentiële vraag. Omdat het Belgische feest van de auto een buitenbeentje is: als enige in de wereld geen 'show' maar een 'verkoopsalon'. Waar de merken goed boeren.