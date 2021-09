Autosalon sputtert: een verhaal van ronkende motoren, sloten champagne en schaars geklede pitspoezen

Mercedes neemt voor eerst in 17 jaar koppositie in premiumseg­ment in België

9 januari De Duitse luxewagenbouwer Mercedes-Benz heeft zijn marktaandeel in België zien toenemen van 3,7 procent in 2011 tot 6,9 procent vorig jaar. Mercedes staat daarmee voor het eerst in zeventien jaar op de eerste plaats in het premiumsegment in België. Dat heeft Niels Kowollik, CEO van Mercedes-Benz Belux, gezegd tijdens de persdag van het autosalon van Brussel.