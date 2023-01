7 unieke belevingen op het Salon die je moet gezien hebben (ook al ben je geen autofan)

Het Salon is veel meer dan een expositie van de nieuwste automodellen en technologieën. Het draait tijdens de 100ste editie ook om informatie én entertainment. De volgende belevenissen zijn een must voor elke bezoeker, ook al ben je geen autofan. Misschien win je zelfs een nieuwe auto …

Haal nostalgische gevoelens op

Iedereen heeft wel een bepaald automodel uit z’n jeugdjaren waar bijzondere herinneringen aan kleven, van de Citroën DS van je grootvader tot de Volkswagen Kever van je tante. Om zijn honderdste verjaardag te vieren, blikt het Salon terug op het verleden met enkele iconen. “Het zijn vijftien emblematische wagens die het verschil hebben gemaakt dankzij hun populariteit of hun vooruitstrevende technologie”, legt Salondirecteur Gabriel Goffoy uit. “De wagens staan in een grote kring, met bovenaan een grote boog. Het wordt een spel tussen de wagens, klank, beelden en lasers. Vergelijk het gerust met de filmklassieker ‘Close Encounters of the Third Kind’.” Dat klinkt spectaculair …

Win een auto … of een salon dankzij Qmusic

Qmusic schenkt een nieuwe auto weg! Q-dj Vincent Fierens geeft de luisteraars een week lang de kans om deel te nemen aan deze unieke wedstrijd. De winnaar wordt uitgenodigd op het Salon om de prijs in ontvangst te nemen tijdens een live-uitzending. Maar er zit een kleine adder onder het gras. Hij of zij moet namelijk op het Salon nog kiezen tussen twee dozen. De ene bevat een nieuwe auto, de andere een nieuw salon. Maakt de winnaar de ‘foute’ keuze, dan gaat de verliezende finalist alsnog aan de haal met de hoofdprijs.

Race zoals in de Formule 1

Zin om te ervaren hoe het voelt om met een Formule 1-wagen te racen? In Paleis 9 vind je een heuse e-sportzone met Formule 1-simulators. Alsof je in een racewagen zit, maar dan met een scherm. “In samenwerking met META, een toonaangevend Belgisch bedrijf in digitale games, hebben we een e-sportzone van meer dan 700 m² ontwikkeld”, vertelt Gabriel Goffoy. Daarnaast staan er zo’n dertig gameconsoles.

Doe een snelle bandenwissel

In de Formule 1 is het Red Bull-team van Max Verstappen de kampioen in razendsnelle pitstops. Maar hoe snel kun jij een band verwisselen? Tijd om je reactiesnelheid te testen op het Salon! “Er staan echte Formule 1-wagens waar je kunt timen hoeveel tijd jij nodig hebt om een band te verwisselen. Wie van Formule 1 houdt, zal deze pitstopwedstrijd geweldig vinden”, denkt Gabriel Goffoy. Ook leuk: in Paleis 5 vind je enkele historische Formule 1-wagens, zoals een Arrows A10 (1987) en BMW-Sauber F1.09 (2009).

Ontdek de Auto van het Jaar 2023

De Europese verkiezing van de Auto van het Jaar bestaat al sinds 1964 en komt dit jaar naar het Salon. Op 13 januari wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens de persdag. De zeven finalisten kun je permanent bekijken in Paleis 9: de Jeep Avenger, Kia Niro, Nissan Ariya, Peugeot 408, Renault Austral, Subaru Solterra/Toyota Bz4X en Volkswagen ID. Buzz. Welke is jouw favoriet?

Win een Porsche-ervaring op de Red Bull Ring

In Paleis 9 organiseert Porsche samen met Red Bull de e-sportcompetitie Born2Drive. Om je te kwalificeren voor de finale is het de bedoeling om op een simulator met een Porsche GT3 de snelste rondetijd te realiseren op het circuit van Spa-Francorchamps. Op 22 januari, de laatste dag van het Salon, vindt de finale plaats: een simultaanrace van een uur, ook met het circuit van Spa-Francorchamps als decor. De winnaar wordt uitgenodigd in Oostenrijk om Hangar-7 te bezoeken, het bijzondere Red Bull-gebouw in Salzburg, vol vliegtuigen, helikopters en Formule 1-wagens. Daarna reist de winnaar naar de Red Bull Ring in Spielberg voor een Porsche-ervaring op het circuit.

Volg interessante infosessies

Op het Salon hoop je uiteraard ook iets nieuws bij te leren. Daarom vinden voor het eerst informatiesessies plaats in de ‘forum dome’ in Paleis 9. Experten uit verschillende sectoren proberen er al je vragen te beantwoorden over verschillende thema’s. Welke aandrijfvorm is het meest geschikt voor jou? Hoe zit het met de elektrische laadinfrastructuur? Wat zijn de nieuwste innovaties qua veiligheid en connectiviteit? Je komt het er allemaal te weten. Check het programma vooraf al eens via www.autosalon.be. Tip: dit is ook een goede locatie om even uit te rusten van al die belevenissen, want er zijn 150 zitplaatsen.

Benieuwd naar alle belevingen op het Salon? Boek hier je tickets voor het 100ste Salon, van 14 tot en met 22 januari in Brussels Expo. Tot 13 januari krijg je 2,5 euro korting, een nieuwjaarscadeau van organisator FEBIAC.