Het Salon is helemaal terug. Van 14 tot en met 22 januari wordt de Heizel in Brussel omgetoverd tot de grootste autoshowroom van het land. Benieuwd welke nieuwe modellen er te bewonderen zijn Autojournalist Robin Van den Bogaert geeft een voorsmaakje.

Na twee jaar afwezigheid wordt een Belgische traditie in ere hersteld. Het Salon vindt opnieuw plaats in Brussels Expo en dit jaar belooft het een speciale editie te worden. Niet alleen omdat dit de honderdste (!) editie is, maar ook omdat er heel wat blitse nieuwe merken en modellen te ontdekken zijn. “De markt is de afgelopen twee jaar sterk veranderd. Merken zoals Microlino, BYD of Silence zijn voor veel bezoekers wellicht nog onbekend”, zegt onze autojournalist. Dit zijn zes modellen die je volgens hem zeker gezien moet hebben.

Polestar 3 redt levens

Het elektrische zustermerk van Volvo onthult zijn eerste SUV, de Polestar 3. “Interessant aan dit model is onder meer de veiligheidsuitrusting”, aldus Robin. “Over enkele maanden krijgt de Polestar 3 een LIDAR boven de voorruit. Het ziet eruit als een taxibordje, maar eigenlijk is het een sensor die de omgeving scant om ongevallen te voorkomen. Ook goed gevonden: in het interieur houden radarsensoren in de gaten of er geen kinderen en huisdieren achterblijven. Dit systeem zal levens redden.”

De schattige Microlino verovert harten

Van een heel ander kaliber is de Microlino. Met zijn lengte van 2,5 meter blijft deze elektrische vierwieler compact, waardoor je hem zelfs haaks kunt parkeren. Toch is hij groot genoeg voor twee volwassenen en … drie kratten bier. “De Microlino is geen motorfiets en geen auto, maar iets ertussen. Hij rijdt maximaal 90 km per uur. Het valt trouwens op dat meerdere microwagens debuteren op het Salon, met naast deze Microlino ook de Silence S04 en de XEV YOYO. Misschien wordt dit wel een nieuwe trend?”

BMW 3.0 CSL is de Batmobile anno 2023

De vijftigste verjaardag van BMW M, de sportieve afdeling van het Duitse premiummerk, loopt ten einde. Als apotheose kun je op het Salon kennismaken met de BMW 3.0 CSL (wat staat voor Coupé, Sport en Leichtbau). Robin: “Deze sportieve coupé is geïnspireerd door de gelijknamige racewagen uit de jaren zeventig, die ook ‘Batmobile’ genoemd werd. BMW bouwt maar vijftig exemplaren. En daar komt veel handwerk aan te pas. Zowel de basiskleur als de M-strepen worden grotendeels met de hand aangebracht. Een bijzondere auto die liefhebbers van sportwagens zeker zal bekoren.”

MG4 is elektrisch én betaalbaar(der)

“Elektrische auto’s worden vandaag vooral ingeschreven door bedrijven. Dat komt door de fiscale aftrekbaarheid en de hogere prijzen. Er is nood aan goedkopere elektrische modellen die haalbaar zijn voor particulieren. Deze MG4 is een stap in de goede richting”, vindt Robin. De basisversie van deze elektrische vijfdeurs kost 30.785 euro. Daarvoor krijg je 170 pk en 350 km rijbereik, al is ook een sterkere versie met 204 pk en 450 km beschikbaar. “De MG4 komt uit China, dat sterk is in elektrische auto’s. Kijk bijvoorbeeld naar de nieuwe BYD Atto 3, een compacte SUV die meteen verkozen werd tot VAB Gezinswagen van het Jaar.”

Peugeot 408 toont durf

“De Peugeot 408 is een vijfdeurs fastback die er best origineel uitziet. Qua design toont Peugeot al enkele jaren veel durf”, vindt Robin. In vergelijking met de technisch gelijkaardige 308 SW is de 408 4 cm hoger en 5 cm langer. Onder de motorkap heb je de keuze uit een benzine en twee plug-inhybrides. Ook een elektrische versie is gepland. “Wanneer je voor een plug-inhybride kiest als bedrijfswagen, is het slim om vóór 1 juli 2023 te bestellen. Anders kom je in een nieuw en veel minder gunstig fiscaal systeem terecht”, adviseert Robin.

Volkswagen ID. Buzz maakt je gelukkig

“Van de Volkswagen ID. Buzz word je spontaan gelukkig. Hij doet denken aan het klassieke Volkswagen-busje dat iedereen kent, maar dan in een moderne en volledig elektrische gedaante. Hij bestaat trouwens ook als bestelwagen, de ID. Buzz Cargo”, zegt Robin. De Volkswagen ID. Buzz is een van de zeven finalisten van de Auto van het Jaar 2023-verkiezing. “Voor het eerst wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens het Salon, een bewijs dat het auto-event internationaal aan belang wint.”

