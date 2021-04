Winst Tesla eerste kwartaal 27(!) keer hoger dan in zelfde kwartaal vorig jaar

In 2020 zette Tesla voor het eerst een jaarwinst in de boeken. Dat was niet alleen te danken aan de autoverkoop, want Tesla verdient ook veel geld met de verkoop van emissierechten aan andere autobedrijven. Deze handel in emissierechten leverde dit kwartaal 518 miljoen dollar (429 miljoen euro) aan extra omzet op voor Tesla, 46 procent meer dan een jaar eerder.

Het bedrijf van topman Elon Musk zegt verder dat de Model 3 de bestverkopende luxe sedan ter wereld was. De leveringen van de nieuwe Model S beginnen weldra. Verder verloopt de productieverhoging van de nieuwe Model Y in de grote fabriek in Shanghai goed, net als de werkzaamheden voor nieuwe fabrieken nabij Berlijn en in de Amerikaanse staat Texas. Het in 2003 opgerichte Tesla groeide uit tot de meest waardevolle autofabrikant ter wereld na een enorme opmars van het aandeel op de beurs in New York.