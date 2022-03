Werknemers Audi Brussel krijgen bonus van 4.648 euro bruto

“Het is een teken van waardering voor ons personeel”, aldus de woordvoerder, want 2021 was geen gemakkelijk jaar voor de autofabrikant. De productie lag meer dan eens stil door het wereldwijde tekort aan computerchips. Toch werden er in Brussel iets meer auto’s geproduceerd dan het jaar voordien, tot 43.866 in totaal.

Oorlog in Oekraïne

Dat chiptekort blijft ook dit jaar nog aanslepen, luidde het donderdag vanuit Ingolstadt, maar het is nu wel beter beheersbaar. De oorlog in Oekraïne dreigt daarentegen nieuwe problemen voor de autoproductie op te leveren. Dat land is immers een belangrijke leverancier van kabelbomen, en levert ook aan Audi. Voorlopig wordt de kabelproductie uit Oekraïne opgevangen door andere leveranciers, maar over de lange termijn heerst nog veel onzekerheid. “Het is nog te vroeg om de impact voor het hele jaar in te schatten”, verklaarde ceo Markus Duesmann, die verwees naar de dagelijks gewijzigde geopolitieke situatie.