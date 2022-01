Vorig jaar meer commerciële voertuigen verkocht in EU dan in 2020

De stijging deed zich voor in nagenoeg alle Europese landen, op Spanje en Griekenland na. In België bleef de toename met 0,4 procent heel bescheiden. In Italië was de toename het sterkst, gevolgd door Frankrijk. In Duitsland, waar de gevolgen van de coronacrisis in 2020 relatief meevielen, was er vorig jaar een toename van de verkopen met 0,6 procent. De toename in Nederland bedroeg 12,5 procent.