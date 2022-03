Voorwaardelijk groen licht voor Duitse Tesla-fabriek

“Hackers zouden je kunnen laten betalen om je eigen auto te gebruiken”: experts leggen uit hoe je je best beschermt

Een amper 19-jarige Duitser slaagde erin om in 13 landen ruim 25 Tesla-wagens te hacken. Moet je je als eigenaar van een elektrische bolide nu zorgen maken? Technologie-experts Kenneth Dée en Lennert Wouters bespreken de belangrijkste hackingtrends bij wagens en leggen uit hoe je je auto uit de klauwen van hackers houdt. “Of je nu met een elektrische of brandstofwagen rijdt, elke auto loopt in principe gevaar om gehackt en gestolen te worden.”

