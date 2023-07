Voormalig Audi-topman gaat ondanks schuldbekentenis in beroep in 'dieselgate'-zaak

Volkswagen bouwt batterij­cel­len­fa­briek in Canada

Het Duitse autoconcern Volkswagen (VW) bouwt zijn volgende batterijcellenfabriek in Canada, in de provincie Ontario. Dat heeft het automerk maandag bekendgemaakt. Een beslissing over een vierde batterijcellenfabriek in Europa, na sites in Duitsland, Zweden en Spanje, heeft Volkswagen nog niet genomen, klinkt het.