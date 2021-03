“Volvo-zusje Polestar wil naar de beurs”

Vol­vo-medewer­kers krijgen half jaar ouder­schaps­ver­lof: “War for talent win je niet alleen met extra loon of bonussen”

8:37 Wie bij Volvo werkt en een kind krijgt, heeft binnenkort recht op een half jaar ouderschapsverlof. Steeds vaker proberen bedrijven tegemoet te komen aan de vraag naar een betere balans tussen werk en privé, in het bijzonder bij het aantrekken van nieuw, jong talent. “Het is duidelijk dat de huidige generatie veel minder bereid is om alles in het teken te stellen van hun job.”