Volvo Gent mag tweede elektrische wagen bouwen, goed voor 300 nieuwe jobs

In het coronajaar 2020 stond bij Volvo Cars langs de Kennedylaan in Oostakker alles in het teken van elektrificatie. Begin maart werd een nieuwe batterijfabriek geopend, waar batterijen voor de volledig elektrische XC40 Recharge worden geassembleerd. Dit model, het allereerste volledig elektrische model binnen de Volvo-groep, rolde in het najaar voor het eerst van de band. Gent is - naast China, waar de productie voor de Aziatische landen loopt - de enige fabriek die de elektrische XC40 maakt.