Volvo Gent legt opnieuw band stil vanwege chiptekort

Volvo kampt -zoals andere autofabrikanten- met leveringsproblemen door het wereldwijd tekort aan semi-conductoren en andere onderdelen. Dat zorgt al enkele maanden voor haperingen in de productie. Bij Volvo Gent werken zowat 6.500 werknemers; de Gentse fabriek is de grootste industriële werkgever van Vlaanderen.

Volvo Cars in Gent schrapt weekcontracten en geeft interimmers onmiddellijk maandcontract

Johny (64) zakt in elkaar aan de band van Volvo Trucks en sterft: “Een interimmer van 64? Daar vallen vragen bij te stellen”

Volvo Cars Gent één van de kandidaten voor ‘giga-batterijfabriek’: “Toekomst van Gentse vestiging is verzekerd”

Het is niet onverwachts dat er dit kwartaal nog problemen zijn met de hoogtechnologische productie. Ook andere autofabrikanten kampen met problemen. Het is nog niet duidelijk of er ook volgende week productiehaperingen zullen zijn bij Volvo Car Gent.