Volvo biedt werknemers half jaar ouderschapsverlof

4 powervrou­wen die de top bereikten in een mannenwe­reld: “Soms moeten mijn kinderen me missen, maar ze krijgen een gelukkige­re mama”

8 maart Karen is jazzmuzikant. Narjes is biomedicus. Zelfa is woordvoerster en Dewi is CEO van een technologiebedrijf. Ze werken tussen mannen en moeten zich extra bewijzen. Geen probleem. Meer nog: ze blinken uit en sporen andere vrouwen op Internationale Vrouwendag graag aan om in hun voetsporen te treden. “Op managementniveau keken mannen op me neer, enkel en alleen omdat ik een vrouw ben. Ze namen mijn ideeën niet serieus, maar gingen er achteraf zelf mee aan de haal.”