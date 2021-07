Volkswagen wil dat tegen 2030 helft van verkochte wagens elektrisch is

Het masterplan van het bedrijf in het Noord-Duitse Wolfsburg met de naam ‘New Auto’ is onder meer gefocust op het versterken van de digitalisering en de promotie van elektrische voertuigen en mobiliteitsdiensten. Met de nieuwe strategie moeten "synergieën ontstaan die vroeger onmogelijk waren", zei VW-CEO Herbert Diess dinsdag. De wereldwijde auto-industrie is zichzelf volop aan het heruitvinden met het oog op de veranderende vraag van consumenten en de druk om meer rekening te houden met het milieu.

Volkswagen, de grootste Europese autobouwer en de tweede wereldwijd na Toyota, wil ook de ecologische voetafdruk per wagen verkleinen met 30 procent in vergelijking met 2018. Tegen 2040 moet bijna 100 procent van alle nieuwe voertuigen in de belangrijkste markten klimaatneutraal zijn.

Volkswagen wil op deze manier de Amerikaanse groep Tesla voorbijsteken als de marktleider in de e-mobiliteit.

De nieuwe strategie is opgebouwd rond een geleidelijke ontwikkeling van vier platformen, waaronder de technische basis van batterijaangedreven wagens. Daarnaast wil Volkswagen de software in de wagens verbeteren, net als de productie van batterijcellen en nieuwe mobiliteitsdiensten. Ook wil de groep de kosten verminderen door de technische standaarden voor heel de groep te standaardiseren.

De investeringen in de software moeten ook de deur verder openzetten voor zelfrijdende voertuigen. Bedoeling is om de autonome voertuigen samen te brengen op mobiliteitsplatformen en op termijn "het grootste neurale netwerk van autonome voertuigen te creëren". Volkswagen test nu al autonome bussen in München, meer projecten in Duitsland, de Verenigde Staten en China zullen nog volgen. Tegen het WK Voetbal in Qatar eind 2022 moeten er daar zelfrijdende elektrische bussen van VW rijden op de weg.

Batterijfabrieken

Volkswagen had eerder ook al plannen bekendgemaakt voor miljardeninvesteringen voor het uitbreiden van het aantal elektrische en hybride modellen, en de productie van eigen batterijcellen. De autobouwer wil eigen batterijfabrieken bouwen en gaat een partnerschap aan met de Chinese batterijcelfabrikant Gotion High-Tech in zijn site in Salzgitter, in het centrum van Duitsland. De productie van batterijcellen moet daar in 2025 van start gaan. In verschillende Europese landen worden in de komende jaren nog vijf bijkomende fabrieken gebouwd.

Ook hoopt VW tegen 2025 in Spanje te kunnen beginnen met de productie van zijn ‘Small BEV’-serie, van kleine elektrische voertuigen. Het bedrijf wacht nog op steun van de overheid voor het project.