Toyota legt productie in vijf fabrieken stil en treft daarmee 20.000 voertuigen

Toyota wil tegen 2030 jaarlijks 3,5 miljoen elektri­sche voertuigen verkopen

Toyota wil vanaf 2030 zowat 3,5 miljoen elektrische wagens per jaar verkopen. De Japanse autoproducent is ook van plan om tegen dan 30 nieuwe elektrische modellen op de markt te brengen. Dat heeft CEO Akio Toyoda aangekondigd op een persconferentie in Tokio.

14 december