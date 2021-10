Toyota gaat 3,4 miljard dollar investeren in productie autobatterijen

Vol­vo-si­te in Gent in de running voor gi­ga-batterijfa­briek

13:28 De gigafabriek die Volvo Cars wil bouwen voor de productie van batterijen voor elektrische wagens, komt mogelijk in Gent. Dat heeft de Belg Geert Bruyneel, senior vice president manufacturing bij Volvo Cars, in Göteborg gezegd tijdens een bezoek van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) aan de hoofdzetel van Volvo Cars. Het gaat om een fabriek die batterijen moet leveren voor 300.000 à 400.000 elektrische wagens per jaar.