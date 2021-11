Tot 10.000 extra installateurs nodig voor doorbraak elektrische auto

Hoewel voorzitter Jochen De Smet blij is met de elektrificatie van de bedrijfswagen vanaf 2023 en de particuliere auto vanaf 2029, luidt hij de noodklok over een dreigend personeelstekort om al die infrastructuur aan te leggen. "Er is dringend een plan van de Vlaamse overheid nodig zodat we de komende jaren genoeg elektrotechnische installateurs hebben. We gaan contact opnemen met Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) om te kijken wat het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen kan doen", zegt hij.