“Tesla verstevigt lobby China na kritiek Peking over veiligheid”

Het verzoek aan Tesla om meer te doen om het vertrouwen van consumenten te winnen, zoals Peking verlangt, komt ook op het moment dat China probeert om machtige particuliere bedrijven te reguleren. Dan gaat het met name om technologiebedrijven, waar zorgen leven over de marktdominantie.

Net als elders bespreken beleidsmakers in China met mondiale en lokale bedrijven, brancheorganisaties en denktanks beleid en normen in de auto-industrie. Ook fabrikanten nemen doorgaans deel aan die vergaderingen. In tegenstelling tot die van concurrenten als Toyota en General Motors waren vertegenwoordigers van Tesla bij deze bijeenkomsten achter gesloten deuren veelal afwezig, zo meldden bronnen.

De laatste tijd zou Tesla wel weer deelnemen aan dit soort bijeenkomsten. Dan ging het onder andere om discussies over data-opslag, voertuiginfrastructuur, communicatietechnologie, uitstoot van schadelijke stoffen en het hergebruik van auto-onderdelen. Tesla zou bij de bijeenkomsten geen toezeggingen hebben gedaan. Ondertussen breidt Tesla ook zijn politieke lobbyteam in China uit. Daarvoor plaatste het onlangs een aantal vacatures op zijn WeChat-account.

Actie

China, de grootste automarkt ter wereld, is goed voor 30 procent van de verkopen van Tesla. Alleen in de VS verkoopt Tesla meer auto's. De groei in China, waar Tesla een eigen gigafabriek heeft, zorgde er in het eerste kwartaal van dit jaar mede voor dat de maker van elektrische auto's een recordaantal voertuigen afleverde.