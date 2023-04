Tesla verkoopt recordaantal auto's in eerste maanden 2023

Tesla heeft het afgelopen kwartaal een recordaantal elektrische auto's verkocht. In vergelijking met het laatste kwartaal van 2022 was de stijging echter bescheiden, ondanks de flinke prijsverlagingen van begin dit jaar.

In totaal verkocht Tesla van januari tot en met maart bijna 423.000 auto's, een stijging van 36 procent op jaarbasis. Ten opzichte van het laatste kwartaal van vorig jaar steeg het aantal verkochte voertuigen met 4 procent. Met name de Model 3 en de Model Y vonden meer aftrek in vergelijking met de laatste maanden van 2022. Van die typen werd 6 procent meer verkocht. Van de duurdere Tesla-modellen, de Model X en de Model S, daalde de verkoop juist met 38 procent.

Tesla verlaagde de prijzen voor zijn auto's wereldwijd in januari met 20 procent. Dat was het gevolg van het missen van de verkoopdoelstelling voor 2022. In dat jaar verkocht het bedrijf 1,3 miljoen auto's. Door de prijsverlaging daalde bijvoorbeeld de Tesla Model Y in prijs van 65.990 dollar tot 54.990 dollar, omgerekend bijna 51.000 euro.

2 miljoen

Tesla heeft de productie van zijn auto's de afgelopen tijd opgevoerd, onder meer in nieuwe fabrieken in Texas en bij Berlijn. Ook in China, een belangrijke afzetmarkt voor de elektrische auto's, trekt de productie aan na het loslaten van strikte coronamaatregelen. De totale productie kwam in het eerste kwartaal van dit jaar uit op bijna 441.000 auto's.

Topman Elon Musk verwacht dit jaar 2 miljoen auto's te verkopen, liet hij begin dit jaar weten. Dat is 52 procent meer dan vorig jaar. Hoeveel inkomsten de autoverkoop heeft opgeleverd is nog niet bekend. Tesla publiceert later deze maand de financiële resultaten over het eerste kwartaal.