Tesla verdubbelt omzet, maakt voor het eerst meer dan miljard dollar winst

Renault bouwt in Noord-Frank­rijk "grootste fabriek van elektri­sche wagens in Europa"

9 juni De Franse autobouwer Renault zal in het noorden van Frankrijk de "grootste fabriek van elektrische wagens in Europa" uitbouwen. Het gaat in feite om drie sites, waar tegen 2025 zo’n 400.000 elektrische auto's per jaar van de band zouden moeten rollen.