Tesla stelt snelste model ooit voor: in 2 seconden van 0 naar 100

Verkoop nieuwe wagens nog altijd kwart lager dan voor coronacri­sis

3 mei De autoverkoop blijft slabakken. In de eerste vier maanden van dit jaar werden 156.429 nieuwe personenwagens ingeschreven in ons land. Dat zijn er weliswaar bijna 18 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar - toen de coronapandemie net was uitgebroken en de autoverkoop tijdelijk bijna stil werd gelegd- maar nog altijd 25,3 procent minder dan in de vier eerste maanden van 2019. Dat blijkt uit de statistieken van sectorfederatie Febiac.