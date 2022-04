Tesla opent nieuwe fabriek in Texas, productie Cybertruck start volgend jaar

Europese autover­koop nam forse duik in de zomermaan­den

De verkoop van personenwagens in Europa is zeer fors gedaald in juli en augustus. In juli was er een terugval, vergeleken met een jaar eerder, met 23,2 procent. Augustus bracht met minus van 19,1 procent geen soelaas, zo blijkt uit cijfers van de Europese constructeurskoepel ACEA. Het mondiale tekort aan chips speelt de sector parten.

16 september