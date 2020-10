Tesla gaat in China gebouwde Model 3's vanaf deze maand leveren in Europa

De auto's zullen uitgevoerd worden naar meer dan tien landen. De fabriek in Shanghai, de eerste van Tesla buiten de Verenigde Staten, is sinds begin dit jaar operationeel voor leveringen op de Chinese markt. "We hopen om klanten te kunnen leveren als een wereldwijde fabriek", aldus Song Gang.

De fabriek in Shanghai heeft Tesla geholpen om uit te breiden in China. Ze heeft een capaciteit van 200.000 wagens per jaar. De verkoop van elektrische wagens neemt in Europa ondertussen aan een dermate hoog tempo toe, dat het het hele continent China in de nabije toekomst wel eens zou kunnen inhalen, voorspelt het in Londen gevestigde onderzoeksbedrijf Jato Dynamics.