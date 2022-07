Te langzaam en te weinig kwaliteit: Duitse Tesla-fabriek legt productie tijdelijk stil

Te langzaam, te weinig kwaliteit en te weinig werknemers: dat zijn de problemen waarmee de gloednieuwe Tesla-fabriek in Grünheide kampt. Het is een domper voor de autofabrikant.

Tesla wil elk jaar 500.000 Model Y’s in deze fabriek produceren, maar tot nu toe worden slechts 1.000 carrosserieën per week gemaakt - ongeveer een tiende van de oorspronkelijke doelstelling. Bovendien moeten veel auto’s vanwege defecten voor de levering nog worden aangepast.

Aanstaande maandag zullen de werkzaamheden voor twee weken onderbroken worden, weet ‘Bild’. Het is onduidelijk hoeveel van de 4.500 medewerkers met vakantie worden gestuurd en hoeveel technici er overblijven om de productieprocessen aan te passen.

Drie ploegen

Na de productiepauze zou er met drie in plaats van twee ploegen gewerkt worden, zo verklappen medewerkers. Bovendien zou Tesla dan de productie kunnen opstarten in een aangrenzende hal.

Volledig scherm De gigafabriek van Tesla in Grünheide. © AP

Het vinden van goede medewerkers is ook voor Tesla geen eenvoudige job. De autoproducent neemt 400 tot 500 mensen per maand aan. Maar dat is vooralsnog te weinig. Tegen het einde van het jaar moet het personeelsbestand groeien van ongeveer 4.500 naar 9.000 banen. Batterijen worden dan ook in Grünheide geproduceerd.

China

Tot nu toe worden de motoren geleverd vanuit China. De fabriek in Shanghai lag in het voorjaar stil wegens Corona. Resultaat: Tesla heeft in het tweede kwartaal 17 procent minder Model 3's en Y’s verkocht dan gepland.

Het was voor het eerst in twee jaar tijd dat er sprake was van een daling. Tesla benadrukte wel dat de productie in de loop van het kwartaal aantrok. Zo werden er in juni een recordaantal auto’s geproduceerd.

Volledig scherm Tesla-CEO Elon Musk bij de opening van de gigafabriek in Duitsland. © EPA

Teleurstelling

Dat het aantal geleverde auto’s op kwartaalbasis daalde is evenwel een teleurstelling voor het bedrijf dat juist repte van sterke groei, geholpen door de opening van fabrieken in Duitsland en de Amerikaanse staat Texas. De daling van het aantal leveringen was ook groter dan kenners in doorsnee hadden voorzien.

Tesla waarschuwde in april al dat leveringsproblemen, die de auto-industrie in zijn geheel treffen, de productie van het bedrijf tot het einde van het jaar zouden blijven dwarszitten. In het eerste kwartaal van het jaar werd nog wel een recordaantal auto’s afgeleverd.

Lees ook: