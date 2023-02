Stellantis boekt recordwinst van 16,8 miljard euro in 2022

Tesla plant aandelen in drieën splitsen om ze aantrekke­lij­ker te maken voor meer beleggers

Tesla plant zijn aandelen in drieën splitsen. Dat heeft de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's in officiële beursdocumenten bekendgemaakt. De splitsing was al eind maart aangekondigd, maar het was nog niet duidelijk hoeveel nieuwe aandelen in de plaats zouden komen voor één van de huidige aandelen. Met de splitsing wil Tesla het voor meer mensen aantrekkelijk maken om aandelen te kopen.