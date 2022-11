Renault en Geely combineren verbrandingsmotoren, Volvo stapt uit

De autogroepen Renault en Geely brengen hun verbrandings- en hybride motoren onder in de joint venture Aurobay. De Zweedse constructeur Volvo Cars - onderdeel van het Chinese Geely - stapt uit dat vehikel en legt zich voortaan volledig toe op elektrische auto's. Financiële details over de deals zijn niet bekendgemaakt. De Franse constructeur Renault splitst zijn activiteiten rond elektrische auto’s af en wil het nieuwe filiaal ten vroegste volgend jaar naar de beurs brengen.



Volvo en Geely richtten Aurobay in de zomer van vorig jaar op en brachten er hun aandrijflijnen (motoren, koppelingen, versnellingsbakken...) voor auto's op brandstof en hybride wagens in. De samenwerking kwam er nadat fusieplannen werden afgeblazen.

Nu staat Volvo zijn belang van 33 procent af aan Geely. Het Chinese moederbedrijf zal de motorenafdeling combineren met die van de Franse groep Renault. Beide bedrijven krijgen de helft van Aurobay in handen.

Na afronding van de deal in 2023 zal het nieuwe Chinees-Franse Aurobay wereldwijd over zeventien fabrieken en vijf ontwikkelingscentra beschikken en 19.000 werknemers tellen. Jaarlijks produceert de nieuwe combinatie 5 miljoen motoren. In de toekomst zijn ook "nieuwe industriële en financiële partners" welkom, luidt het.



Volvo - dat tegen 2030 alleen nog elektrische auto's wil maken - gaat zich dan weer volledig toeleggen op elektrische motoren, onder meer met een nieuwe fabriek in het Zweedse Skövde. De constructeur is naar eigen zeggen de eerste die volledig afstapt van de productie van verbrandingsmotoren. Tot de volledige elektrificatie van Volvo een feit is, blijft Aurobay wel "een strategische partner" en "de enige leverancier van hybride aandrijflijnen".

Volvo Cars heeft onder meer een grote fabriek in Gent, waar zowat 6.500 mensen aan de slag zijn en momenteel de V60 en de elektrische modellen XC40 en C40 worden gemaakt. In 2021 rolden daar 183.238 auto's van de band.

Elektrische omschakeling Renault

Renault brengt dan weer zowat 10.000 werknemers onder in Ampere. Het nieuwe onderdeel zou tegen 2031 een miljoen auto’s moeten produceren. Het gaat met name om de nieuwe modellen Renault 5 en Renault 4, die in het noorden van Frankrijk worden gemaakt. De constructeur wil Ampere “ten vroegste in de tweede helft van 2023" naar de beurs brengen. Zo kan Renault geld tanken voor de elektrische omschakeling en tegelijk “een grote meerderheid” van het filiaal in handen houden.

Financieel persbureau Bloomberg bracht het nieuws over de beursgang vrijdag al naar buiten, op basis van een anonieme bron. Die gaf te kennen dat Renault bij de introductie mikt op een waardering van zowat 10 miljard euro voor Ampere.

Wat de impact van de plannen is op de twee decennia durende alliantie met de Japanse autobouwers Nissan en Mitsubishi is nog onduidelijk. De Amerikaanse chipfabrikant Qualcomm kondigde wel al aan aandeelhouder van Ampere te zullen worden.