Renault draait verlies door vertrek uit Rusland

Het Franse autoconcern zat al sinds de Russische invasie in Oekraïne met het belang in AvtoVAZ in zijn maag en kreeg hierover veel kritiek. De automaker zei daarom in maart dat het zijn activiteiten in een fabriek in Moskou zou staken. Daarnaast werd het door sancties ook steeds moeilijker om de fabrieken in Rusland draaiende te houden. Toch gingen de totale verkopen van het concern met 11,4 procent omhoog vergeleken met het jaar ervoor, geholpen door een succesvolle verkoop van nieuwe modellen. De omzet bedroeg in 2022 ruim 46 miljard euro.