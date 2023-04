Prijsverlagingen wegen op winst bij Tesla

Bijna 40 procent meer personenwa­gens ingeschre­ven in maart in vergelij­king met 2022

In maart zijn 51.754 nieuwe personenwagens ingeschreven in België, een stijging van ruim 39,9 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft sectorfederatie Febiac maandag bekendgemaakt. De federatie spreekt over "de beste maand maart sinds 2019 en de pre-coronaperiode" en noteerde een toename in zowel de particuliere als de professionele markt.