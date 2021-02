Ook Volvo Car Gent kampt met chiptekort: situatie is "kritiek"

Duitse luxewagen­bou­wers zien verkoop sterk terugval­len in tweede kwartaal

8 juli De drie grootste luxewagenbouwers in Duitsland, Mercedes-Benz, BMW en Audi, hebben in het tweede kwartaal hun verkoop met een vijfde zien afnemen in vergelijking met vorig jaar. Vooral in de Verenigde Staten en in Europa was er een sterke terugval door de coronacrisis. In China steeg de verkoop dan weer sterk.