Nu al meer dan 10.000 Tesla-snellaadpalen in Europa

De voorbije dagen werden op zes nieuwe locaties in Europa in totaal 100 nieuwe laadpunten geopend. Daarmee is de kaap van de 10.000 superchargers in Europa overschreden, verspreid over bijna 900 stations in 30 landen. Hierdoor is het Tesla-oplaadnetwerk het grootste openbare snellaadnetwerk in Europa, aldus het bedrijf. Wereldwijd zijn er al meer dan 35.000 superchargers.