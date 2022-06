Musk: “Nieuwe Tesla-fabrieken zijn gigantische geldovens"

Musk deed de uitspraken in een woensdag verschenen video-interview met fanclub Tesla Owners of Silicon Valley. Als gevolg van de problemen in de toeleveringsketen in de auto-industrie draaien de twee nieuwe gigafabrieken van Tesla momenteel met "miljarden dollars" verlies. "Er zijn massaal veel kosten en bijna geen output", zei hij.

"De voorbije twee jaar zijn een absolute nachtmerrie geweest wat onderbrekingen in de toeleveringsketen betreft. Het was het ene na het andere. En we zijn er nog niet vanaf", aldus de Tesla-baas, die ook verwees naar problemen in de vestiging in Sjanghai. "De coronalockdowns in China waren heel, heel moeilijk", lichtte hij toe. De lagere productie daar had ook een weerslag op de volumes in de VS en Duitsland.