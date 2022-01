Mercedes showt elektrische auto met actieradius van meer dan 1.000 kilometer

Inschrij­vin­gen van nieuwe personenwa­gens op laagste niveau sinds 1995: BMW is populair­ste automerk in België

Er zijn in 2021 in België 383.123 nieuwe personenwagens ingeschreven, 11 procent minder dan in 2020 en het laagste aantal sinds 1995. Dat blijkt maandag uit cijfers van sectorfederatie Febiac. In 2019, voor het uitbreken van de coronapandemie, werden in ons land nog 550.003 nieuwe personenwagens ingeschreven. Daarnaast is België ook het eerste land ter wereld waar BMW het meest verkochte automerk is.

4 januari