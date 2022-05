Meeste modellen van goed presterend automerk Ferrari uitverkocht

Ferrari spreekt opnieuw van recordcijfers, nadat 2021 ook al een ongekend goed jaar was voor de Italiaanse autoproducent. "Hoewel 2022 gekenmerkt wordt door verschillende geopolitieke onzekerheden, blijf ik daarom optimistisch over de vooruitzichten van het bedrijf", aldus Vigna.

Vanuit China kwamen vorige maand berichten over een terugroepactie van ruim tweeduizend auto's vanwege mogelijke remproblemen. Het ging om verschillende versies en daarmee om bijna alle Ferrari's die in China in de afgelopen drie jaar zijn verkocht. Over de terugroepactie was bij de resultaten niets te vinden.