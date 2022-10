Ford stopt na ruim 45 jaar met productie van Fiesta

Meeste modellen van goed presterend automerk Ferrari uitver­kocht

Wie de komende tijd een sportwagen van de Italiaanse fabrikant Ferrari wil kopen, moet waarschijnlijk even geduld hebben. Topman Benedetto Vigna zegt bij de bekendmaking van de cijfers over het eerste kwartaal dat de meeste modellen zijn uitverkocht en dat ook een groot deel van het orderboek voor volgend jaar al is gevuld. De afgelopen drie maanden verkocht Ferrari weer meer auto's en maakte ook meer winst.

4 mei